3 loại thực phẩm giúp giảm mỡ bụng cho chị em

Ớt chuông đỏ

Theo một số nghiên cứu cho thấy, trung bình bên trong một quả ớt chuông đỏ chứa đến 127mg vitamin C – vượt quá 3 lần lượng được khuyến nghị hấp thụ tối thiểu hàng ngày. Trong đó, vitamin C lại là một dưỡng chất có khả năng kích thích tế bào và cơ thể sinh nhiệt, đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. Do đó, đây là loại quả được các chuyên gia khuyến khích nên ăn thật nhiều nhằm giữ vóc dáng cũng như hạn chế được tình trạng béo bụng.

Trong trường hợp khác, chị em có thể thay thế bằng ớt sừng bởi sẽ cơ thể khi ăn sẽ tăng nhiệt, từ đó giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm được lượng mỡ bụng dư an toàn, khỏe mạnh.