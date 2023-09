3 loại rau Lan Khuê thích mê, tiếc là nhiều chị em ngại không muốn ăn

Mồng tơi mát và mùa nè nóng nực nó được xem như thứ rau vua. Nghiên cứu của y học cổ truyền cho thấy, rau mồng tơi chứa chất nhầy pectin dồi dào. Lượng chất nhầy này có tác dụng nhuận tràng, trừ thấp nhiệt, giảm béo, chống béo phì.

Đây cũng là loại rau có chỉ số đường huyết thấp. Do đó, loại rau này đặc biệt thích hợp cho những người có mỡ máu, đường huyết cao. Bệnh nhân tiểu đường ăn rau mồng tơi thường xuyên sẽ giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.

Trong Đông y, mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, đi vào 5 kinh tâm, tì, can, đại trường, tá tràng, giúp lợi tiểu, tán nhiệt, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt.

Trong nghiên cứu của y học hiện đại, rau mồng tơi rất giàu vitamin và khoáng chất. Trong đó, nổi bật là hàm lượng sắt, canxi, vitamin A, C và các vitamin nhóm B. Chúng không chỉ nâng cao đề kháng, tốt cho sức khỏe nói chung mà 2 nguồn vitamin A, C còn giúp làm đẹp da, sản xuất collagen mạnh mẽ.

Rau đay



Ảnh minh họa

Theo các nghiên cứu hiện đại, cứ 100g rau đay có thể chứa: 3140mg sắt, 306mg leucine, 144mg threonine và lysine, 51mg methionine, 33mg vitamin C và một số vi chất khác như vitamin K, vitamin B6, vitamin A, đồng… Do đó, rau đay rất tốt cho trẻ em, phụ nữ mang thai và sau sinh, những bệnh nhân thiếu máu do thiếu sắt.