3 loại quả màu đỏ giúp ngừa bệnh tim mạch và ung thư

Đặc biệt, vitamin C và lycopene có trong dưa hấu là chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương bởi gốc tự do giúp làm giảm nguy cơ ung thư, ức chế sự phát triển của khối u trong cơ thể.

Nếu thực hiện chế độ ăn này, bạn không lo ung thư thực quản

SKĐS - Ung thư thực quản là một loại ung thư đường tiêu hóa nguy hiểm và ngày càng phổ biến. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ gây bệnh, trong đó có thói quen ăn uống không lành mạnh. Vậy cần ăn uống thế nào để ngăn ngừa ung thư thực quản?

