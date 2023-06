3 kiểu gia đình dễ khiến trẻ xa lánh cha mẹ khi lớn lên

Nhiều cha mẹ than những đứa trẻ ngày nay dễ xa cách quá. Họ mong con cái gần gũi với mình như thuở nhỏ nhưng thực tế lại khác nhiều so với mong muốn. Trên thực tế, trẻ sinh ra như trang giấy trắng, một nửa sắc màu trong đời là do cha mẹ tô vẽ từng ngày.

Ngoài lý do khi con bước vào tuổi vị thành niên, cơ thể và tâm trí sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi lượng hormone dẫn tới những thay đổi lớn trong hành vi và suy nghĩ, thì môi trường gia đình cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.



Những đứa trẻ xuất thân từ các kiểu gia đình sau đây sẽ rất dễ xa lánh cha mẹ và trốn tránh gia đình khi lớn lên. Cha mẹ cần lưu ý để giúp cải thiện môi quan hệ với con cái: