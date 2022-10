3 không gian lãng mạn cho ngày 20/10 tại Hà Nội

Địa chỉ: Cao Bá Quát

Thời gian mở cửa: 11h-14h và 17h30-22h30

Mức giá: 500.000-800.000 đồng/người

Quán nằm trên con phố Cao Bá Quát, nhìn từ cổng vào sẽ có cảm giác không gian hơi chật, nhưng thực ra khá rộng và có 2 tầng, với cả khu vực trong nhà và ngoài trời.

Thực đơn với điểm nhấn là tapas - các món đặc trưng của Tây Ban Nha và các món Âu với nguyên liệu phong phú, từ "From The Sea" với cá, tôm, sò điệp… tới "From The Ground" là bò, lợn Iberico… Vào dịp lễ 20/10, quán phục vụ theo set cho 2 người hoặc gọi món lẻ.

Món ăn nên thử nhất tại quán là các món thịt ăn kèm phô mai Raclette. Phần thịt bò Wagyu và lợn Iberico nạc nhưng không bị khô, đậm đà. Các món ăn kèm như khoai chiên, nấm đùi gà nướng và sốt chấm đều vừa miệng. Phô mai nguyên tảng được làm nóng trước, sau đó nhân viên phủ trực tiếp lên bề mặt thịt. Mỳ Truffle Carbonara sợi dẹt mềm, ngấm sốt.

Các set thực đơn trong dịp lễ 20/10 dao động từ 1,68 triệu đồng. Ngoài ra, quán còn trang trí hoa, nến miễn phí cho các bàn đặt trước.

Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, phục vụ tương đối ổn.

Hadu Sushi