3 kho hàng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Sáng 25/10, trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2h45 sáng 25/10, tại 3 nhà kho (trực thuộc Công ty CP SIMCO Sông Đà) nằm trên địa bàn xã Bình Minh.

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng tại 3 nhà kho ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.