3 kẻ dùng súng cướp ngân hàng tại TP.HCM không biết tên thật của nhau

Hiện, lực lượng chức năng thu hồi hơn gần 3,5 tỷ đồng mà các nghi phạm đã chiếm đoạt tại ngân hàng và tang vật liên quan.

Tuy nhiên, chỉ sau 22 giờ gây án, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh.

Trong lúc đó, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Hiện, lực lượng chức năng thu hồi hơn gần 3,5 tỷ đồng mà các nghi phạm đã chiếm đoạt tại ngân hàng và tang vật liên quan.

Lâm Ngọc