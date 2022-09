3 hòn đảo cho những bức ảnh chèo SUP, kayak sống ảo

Đảo Hòn Nưa nằm ở vùng giáp ranh giữa Phú Yên và Khánh Hòa. Nơi này cùng trục đường với Mũi Điện nên du khách có thể sắp xếp để đi cả hai điểm trong ngày. Việc lựa chọn điểm đến khi du lịch Phú Yên cần sự tính toán kỹ lưỡng bởi các điểm du lịch nằm cách xa nhau. Tốt hơn hết, bạn nên có kế hoạch ghép 2-3 điểm trong một ngày di chuyển.

Từ trên quốc lộ 1 đi qua đèo Cả, du khách phóng tầm mắt ra vịnh Vũng Rô, có thể dễ dàng nhận thấy hòn đảo sừng sững giữa biển trời hệt như con khủng long khổng lồ hiện ra từ thời tiền sử.

Do còn hoang sơ, dịch vụ ở đây vẫn còn khá nghèo nàn. Đổi lại, nước biển ở Hòn Nưa cũng trong vắt, nhìn được xuống tận đáy. Bên cạnh chèo SUP, bạn cũng có thể trải nghiệm lặn ngắm san hô thú vị tại đây. Ngoài Hòn Nưa, những đảo khác như Hòn Chùa, Cù Lao Mái Nhà cũng đảm bảo đủ tiêu chí "sạch, đẹp, hoang sơ" để du khách thỏa thích sống ảo với bộ ảnh chèo SUP.

Đảo Phú Quý (Bình Thuận)