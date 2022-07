3 học sinh phá ruộng dưa được bảo lãnh về thi tốt nghiệp THPT

Công an huyện Diễn Châu thông tin, trước mắt do có giấy bãi nại của ông Phan Văn Tôn và đơn xin bảo lãnh của gia đình; đặc biệt có 3 em sắp tham dự tốt nghiệp THPT nên cơ quan Công an giao trách nhiệm quản lý cho gia đình.

Việc xử phạt hành chính hay hình sự nhóm 5 nam thanh thiếu niên này sẽ được xem xét, căn cứ theo kết quả giám định từ phía Viện KSND cùng cấp.

Được biết, trong sáng nay (6/7), đại diện gia đình các thanh thiếu niên đã tới nhà ông Tôn để xin lỗi và xin nhận trách nhiệm giáo dục con em mình.