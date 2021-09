3 điều không thể bỏ lỡ về Coldplay x BTS và 'My Universe': Chuyện hậu trường, cột mốc mới trên Melon và phản ứng bùng nổ của Knet

Vào lúc 13h trưa ngày 24/9 (giờ Hàn, tức 11h trưa giờ Việt Nam), Coldplay đã chính thức công bố single mang tên 'My Universe' hợp tác cùng BTS với phiên bản nhạc số và phiên bản CD có giới hạn. Ngoài ra, một MV lyrics cũng đã được phát hành. Đây cũng sẽ là một track nằm trong album 'Music of the Spheres' của Coldplay sẽ phát hành vào tháng 10/2021.

Coldplay và BTS đều là 2 nhóm nhạc mang đẳng cấp thế giới, vì vậy màn collab này đã được mong đợi từ khi tin đồn collab xuất hiện, và sau khi bài hát phát hành thì đã nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên khắp các diễn đàn mạng. Chúng ta hãy cùng điểm qua sơ lược một số thông tin về bài hát 'My Universe', những thành tích ấn tượng đầu tiên cũng như phản ứng của netizen Hàn là như thế nào nhé.

Về sự ra đời đặc biệt và ý nghĩa của ca khúc 'My Universe'

'My Universe' một bản dance pop nhẹ nhàng bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Bài hát do cả phía Coldplay và BTS đồng sáng tác và viết lời, và được sản xuất bởi 'cỗ máy tạo hit' đình đám thế giới Max Martin (người đứng sau thành công loạt hit của Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry, The Weekend, Ariana Grande, Taylor Swift v...v...).

Coldplay X BTS - My Universe (Official Lyric Video)

Phần cảm động nhất là chính là chủ đề xuyên suốt bài hát. Trong cuộc phỏng vấn trên 'The Kelly Clarkson Show', giọng ca chính của Coldplay là Chris Martin đã nhắc đến màn hợp tác cùng BTS. Nam ca sĩ cho biết 'My Universe' truyền tải thông điệp rằng con người sẽ vượt qua những ranh giới để yêu thương.

Chris Martin giải thích: 'Chúng tôi thật sự không tin vào ranh giới hay sự chia cắt tuyệt đối của bất cứ điều gì. Vì vậy bài hát 'My Universe' nói về ai đó bị nói rằng họ không thể yêu một người nào đó, hoặc không thể ở cùng chủng tộc này, hoặc họ không được phép làm người đồng tính - bất kể nó có thể là gì đi nữa.'

Và quả thực là như vậy, mọi thông điệp xúc động đều được lồng ghép vào trong lyrics của 'My Universe'. Những câu hát được thể hiện bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh như để khẳng định rằng ngôn ngữ sẽ không bao giờ là rào cản của tình yêu thương.