3 điều "cấm kỵ" khi giáo dục con trai tuổi vị thành niên, bố mẹ nhất định phải dè chừng

"Con trai vị thành niên khó quản quá, nóng tính kinh khủng. Tôi chỉ nói vài câu động đến nó, nó đã khó chịu rồi. Nhiều lúc không dám nói về nó nữa, tâm trạng thất thường, tức giận vô cớ, không biết nên làm thế nào nữa…” "Con trai tôi luôn ngoan ngoãn và lanh lợi hơn cho đến năm 10 tuổi, nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, nó hoàn toàn giống như một đứa trẻ, hành xử thì tùy hứng xong suốt ngày chống đối và làm trái ý bố mẹ. Nếu bạn bảo nó đi phía đông, nó sẽ đi phía tây, tôi nhiều khi phát điên lên với nó, không biết thế nào mà lần ...” "Con trai tôi trước rất hay nói cười nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, về nhà nó lại đóng cửa phòng ngủ, cứ lầm lì chẳng muốn nói chuyện gì với mọi người trong gia đình. Tôi cũng không biết đứa nhỏ đang suy nghĩ cái gì?...." Đó là những than thở rất phổ biến của các bậc phụ huynh khi có con trai ở tuổi vị thành niên. Nhiều bố mẹ rơi vào tâm trạng bất lực, lo lắng, thậm chí đau đớn, khổ sở… khi đối mặt với những cậu bé thời kỳ dậy thì và nổi loạn này (các bé gái khoảng 10 tuổi và các bé trai vào khoảng 12 tuổi). Theo thạc sĩ tâm lý học, khoa học não bộ và giáo sư Đại học Harvard, ông Daniel Siegel cũng đã mô tả tuổi dậy thì như sau: “Tuổi vị thành niên là đỉnh cao thứ hai của sự phát triển trí não, trẻ lúc này nổi loạn và hay thay đổi, khó giao tiếp, bốc đồng và hay nghi ngờ, cũng hoang mang, ham muốn sự độc lập, trưởng thành và muốn chứng tỏ giá trị của mình”. Như vậy, tuổi mới lớn là giai đoạn đặc biệt trong quá trình trưởng thành của trẻ em, tâm sinh lý trẻ có những thay đổi to lớn. Đây cũng là thách thức lớn với các bậc phụ huynh trong quá trình giao tiếp, uốn nắn và hướng dẫn trẻ. Và khi giáo dục con trai vị thành niên, có 3 điều “cấm kỵ” mà cha mẹ nhất định phải biết để không mắc sai lầm.

1. Tránh dùng vũ lực để trấn áp



Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng khi con cái ở tuổi vị thành niên, chúng hay cãi lại và mất bình tĩnh, không nghe lời, dễ mất kiểm soát cảm xúc… Đối mặt với những hành vi này của trẻ, nếu cha mẹ cảm thấy khó chịu và bất lực, họ thường chọn cách dùng vũ lực để trấn áp trẻ, như đánh đập hoặc la mắng, chỉ trích.



Tuy nhiên, sự đàn áp của cha mẹ bằng vũ lực không những không làm cho trẻ nghe lời mà còn gây ra sự phản kháng từ trẻ và thậm chí là mâu thuẫn lớn hơn với cha mẹ. Lý do có thể lý giải như sau:



Trong một cuốn sách nói về sự khác biệt lớn giữa con trai và con gái đã cho biết rằng trong giai đoạn tiền dậy thì, tức là bắt đầu từ khoảng 10 tuổi, các bé trai có thể bị tác động bởi 7 đến 10 lần "đạt đỉnh" hoặc "tăng" testosterone mỗi lần/ngày. Các đợt testosterone ở tuổi thiếu niên có thể làm cho hạch hạnh nhân to ra. Các hạch hạnh nhân nằm trong hệ limbic và chịu trách nhiệm tạo ra cảm xúc giận dữ, sợ hãi. Điều này khiến các bé trai tuổi mới lớn trở nên hung hãn và hiếu chiến hơn trước.



Hơn nữa, sự phát triển của vỏ não trước trán trong não của trẻ vị thành niên, nơi chịu trách nhiệm kiểm soát các xung động, vẫn chưa hoàn thiện. Sự trù dập của cha mẹ sẽ khiến những cậu bé tuổi mới lớn vốn đã hiếu thắng, dễ mất kiểm soát cảm xúc lại càng trở nên vô lý và có những quyết định liều lĩnh, những việc khiến bản thân và cha mẹ phải ân hận cả đời.



Câu chuyện một cậu bé 14 tuổi ở Vũ Hán (Trung Quốc) nhảy khỏi tòa nhà là một bằng chứng chấn động dư luận. Cụ thể, do cậu bé đang đánh bài trong lớp nên cô giáo đã gọi điện cho phụ huynh. Sau khi mẹ của cậu bé chạy đến trường, bà đã lao lên và tát con trai ngay tại hành lang nơi mọi người qua lại. Tiếp đến, bà còn véo mạnh vào cổ con trai mình một cái rồi trong miệng mắng chửi gì đó và bỏ đi. Còn cậu bé thì nhìn theo hướng mẹ đi rồi trèo lên lan can, nhảy xuống từ cửa sổ trên tầng năm.