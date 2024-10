3 diễn viên và MC nổi tiếng bị bắt giữ

Theo truyền thông Thái Lan, diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì liên quan đến vụ lừa đảo nghiêm trọng. Bangkok Post đưa tin ngày 16/10, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 18 người liên quan đến vụ lừa đảo của công ty iCon Group. Theo Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), ngoài người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Warathaphon, còn có 3 người nổi tiếng cũng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Họ bị bắt với cáo buộc gian lận công quỹ và đưa thông tin sai lệch.

Những người bị bắt giữ từ trái sang: Kan Kantathavorn, Sam Yuranunt Pamornmontri, Min Peechaya và Waratphol Waratvorakul. Ảnh: Thai PBS World. Kan Kantathavorn, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng kiêm diễn viên có liên quan đến iCon Group đã bị đưa đến CIB lúc 7h30' tối 16/10. Trước đó, Min Pechaya và Sam Yuranunt Pamornmontri cũng bị bắt và đưa tới cơ quan cảnh sát với vai trò là "nghi phạm". Cảnh sát cũng thẩm vấn các nghi phạm ngay trong đêm, từ chối việc bảo lãnh. Trước khi bị bắt, các ngôi sao nổi tiếng đều lên tiếng xác nhận rằng họ chỉ là người dẫn chương trình, không phải đối tác và không có vai trò quan trọng trong iCon Group. Min Pechaya thậm chí bật khóc xin lỗi người hâm mộ trong buổi họp báo tổ chức trước đó.

Min Pechaya bật khóc trong buổi họp báo xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: Khaosod. Theo Nation Thailand, hơn 1.000 người đã nộp đơn khiếu nại gian lận chống lại iCon Group, công ty bán thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung thành lập năm 2018. Công ty này đã thu hút nhiều người bằng cách cung cấp các khóa học bán hàng trực tuyến giá rẻ với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng để tăng độ tin cậy. Nhưng sau khi đăng ký, những người tham gia được yêu cầu đóng nhiều tiền hơn để mua sản phẩm với dụ dỗ sẽ bán lại được nhanh chóng. Khi họ không bán được sản phẩm, công ty yêu cầu người tham gia tuyển thêm đại lý làm việc dưới quyền và thu một phần tiền phí. Theo Khaosod, tính đến ngày 16/10, đã có 1.063 người khiếu nại với tổng thiệt hại lên tới 400 triệu baht. Thiệt hại lớn này đã thúc đẩy Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Kittirat Phanphet ra lệnh mở cuộc điều tra toàn diện.

Kan Kantathavorn bị bắt. Ảnh: Khaosod. Kan Kantathavorn sinh năm 1985, là MC cho các chương trình nổi tiếng như: I Can See Your Voice Thailand, The Mask Singer, 10 Fight 10, The Wall Song… đồng thời tham gia rất nhiều bộ phim như: Huyết chiến sinh tử, Lời hồi đáp tới thiên đường, Ký ức tình thù… Min Pechaya sinh năm 1989 là ngôi sao hàng đầu Thái Lan. Cô đã tham gia hàng chục bộ phim nổi tiếng như: Nang Thip, Pin Anong, Cô dâu nhập khẩu, Cặp đôi cay như ớt… Sam Yuranunt Pamornmontri đóng nhiều bộ phim tại Thái Lan, nổi tiếng nhất nhờ vai người bố trong phim Chiếc lá cuốn bay. Theo Vietnamnet