3 điểm nóng trận Hà Nội FC - Công an Hà Nội

Màn đấu trí của hai huấn luyện viên ngoại

Ngoài tính chất của một trận "derby Thủ đô", trận đấu giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội còn là màn đấu trí giữa hai huấn luyện viên ngoại Bozidar Bandovic và Paulo Foiani.

Dẫn dắt tân binh Công an Hà Nội, ông Foiani thừa nhận mình có trong tay lực lượng hùng hậu và chất lượng. Dù vậy, để xây dựng lối chơi và vận hành nhân sự với nhiều mảnh ghép mới không phải là điều dễ dàng. Do vậy, trận đấu với đối thủ Hà Nội sẽ là thử thách thật sự của đội bóng ngành Công an và cá nhân huấn luyện viên Foiani trong hành trình hướng đến chức vô địch V.League 2023.