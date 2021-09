3 đặc điểm 'tố' miếng thịt bạn mua có thể là thịt bò giả

3. Miếng thịt không có mùi tanh

Bạn nên nhớ rằng, thịt bò sống thường sẽ có mùi tanh nhẹ khi áp mũi lại gần. Tuy nhiên, nếu là "thịt lợn giả bò" thì bạn sẽ không thấy mùi tanh đặc trưng của thịt bò nữa. Nhiều nhà bán hàng không có tâm còn chống đối rằng đây là miếng thịt đã qua sơ chế trước nên không còn mùi tanh. Đừng tin vào lời giải thích này mà hãy dùng chiếc mũi của mình để phán đoán xem độ tươi của thịt bò bạn nhé!