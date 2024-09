3 cung hoàng đạo 'nhiều chuyện' bẩm sinh nên dễ dính thị phi

Những cung hoàng đạo dưới đây tính tình xởi lởi, hay nói, chỉ cần bắt được tần số thôi là buôn chuyện không ngừng nghỉ luôn. Thiên Bình - Libra (23/09 - 22/10) Vào bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày, Thiên Bình sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Cung hoàng đạo này không chỉ chú ý đến những gì bạn nói mà còn chia sẻ điều gì đó rất hấp dẫn. Kim Ngưu là những người bạn buôn chuyện hợp cạ nhất đối với Thiên Bình do 2 chòm sao này đều muốn chia sẻ nhiều sở thích, đam mê và chủ đề trò chuyện. Thiên Bình là một cung tập trung vào mối quan hệ, họ thích công lý và là người đầu tiên nhận ra ai đó làm điều sai trái với người khác. Họ có thể ngồi lê đôi mách về những lỗi lầm của người khác, đặc biệt khi nó ảnh hưởng đến người thân của họ, nhưng đó không phải là điều mà ai cũng thích. Việc bảo vệ người thân, bạn bè quá mức có thể khiến người khác có cái nhìn không tốt về họ. Tuy nhiên, thực tế Thiên Bình không phải là người thích gây đau đớn nên họ sẽ không xúc phạm người khác đâu mà họ sẽ hướng đến sự cân bằng. Ví dụ, chòm sao này có thể chỉ ra hành động ích kỷ của một người và sau đó đưa ra tất cả các lý do tại sao người ta không phải là một người tồi tệ. Thiên Bình thường cố gắng bù đắp cho những điều tiêu cực bằng cách nhấn mạnh những khía cạnh tích cực của những gì họ đã nói. Vào bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày, Thiên Bình sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Ảnh minh họa Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Ma Kết tính tình ôn hòa nhưng bị cái tính hay mủi lòng. Khi giữ bí mật trong người chỉ cần ai đó nịnh nọt, tỉ tê, khai thác là bạn lại nói ra ngay. Cái câu của miệng của Ma Kết chính là "đừng nói với ai đấy nhé, không chết tôi đấy", tuy vậy, Ma Kết vẫn sẽ nói cho vài người nghe thấy. Bí mật một khi đã nói với người thứ 3 thì không còn là bí mật nữa. Thi thoảng Ma Kết cũng nóng tính, thích sinh sự, gây hấn với người xung quanh. Điều này làm cho Ma Kết bị bạn bè xa lánh, bực tức, mất đi tình cảm và niềm tin, không rút kinh nghiệm sẽ chuốc khổ vào người. Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiều chuyện nhất, họ có thể lấy tất cả thông tin từ bạn theo đúng nghĩa đen. Chòm sao này sẽ không rời khỏi bất kỳ cuộc buôn chuyện nào cho đến khi nắm được những thông tin giá trị nhất. Chòm sao này luôn cập nhật mọi thứ đang diễn ra với tất cả những người bạn đồng hành thân thiết của mình. Nhưng Bạch Dương không dễ dãi, họ chẳng thèm quan tâm đến người lạ đâu, chỉ buôn chuyện về người mình quen biết thôi. Nếu bạn may mắn được sinh ra từ một người mẹ Bạch Dương, bạn nên biết rằng bạn sẽ không thể giữ bí mật với cô ấy về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn. Tuy nhiên, Bạch Dương có một điểm yếu là khi cảm thấy không an toàn thì chòm sao này sẽ nói nhiều và buôn chuyện để giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt khi Bạch Dương có ác cảm với ai đó hoặc khi bị khiêu khích theo một cách nào đó, họ sẽ tham gia vào những chuyện tầm phào. Chính những điều này lại vô tình biến Bạch Dương trở thành người nhiều chuyện và hay thay lòng đổi dạ trong mắt người khác. Theo Gia Đình & Xã Hội