3 cung hoàng đạo nên lập gia đình sớm thì phúc khí mới đủ đầy

Với các cung hoàng đạo này, càng kết hôn sớm thì cuộc sống vợ gia đình càng hạnh phúc, đừng bao giờ lựa chọn kết hôn muộn kẻo "đuổi" mất phúc khí của mình đi. Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Đối với 1 cung hoàng đạo thích cuộc sống lãng mạn và nhiều mộng mơ như Song Ngư, chuyện quan trọng nhất trên đời này chính là tình yêu. Yêu là thứ những chú Cá vô cùng coi trọng và dành hết tâm huyết của bản thân. Đó là lý do khi rơi vào lưới tình, Song Ngư rất dễ yêu một cách mù quáng, coi đối phương là tất cả lẽ sống của mình. Vì thế, chòm sao nay sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự khi được cầu hôn. Với họ, tuổi tác có thể không quá quan trọng, miễn là tình cảm hai bên đủ sâu đậm để bên nhau trọn đời. Có lẽ một hình ảnh Song Ngư vô hại, hiền lành sẽ trở nên đáng sợ nhất là khi họ yêu điên cuồng. Họ không nhất định sẽ cưới sớm, nhưng chắc chắn phải tìm được tình yêu thật sớm. Còn nếu như để những chú Cá chìm đắm trong tình yêu quá lâu, với tính cách nhạy cảm của họ, chắc chắn sẽ dễ chuốc lấy tổn thương cho mình. Từ đó tự khép bản thân và đóng cửa trái tim lại. Một khi đã như vậy, sẽ rất khó để Song Ngư lấy lại niềm tin về tình yêu. Cho nên có lẽ kết hôn sớm là phương pháp đúng đắn nhất dành cho cung hoàng đạo này.

Kết hôn sớm là phương pháp đúng đắn nhất dành cho cung hoàng đạo Song Ngư. Ảnh minh họa Ma Kết - Capricornus (22/12 - 19/01) Cung hoàng đạo Ma Kết được biết đến với tính cách thực tế và ôn hòa. Họ thường tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc sống riêng. Trong chuyện tình cảm, Ma Kết luôn đối phó mọi tình huống một cách lý trí và hiếm khi để tình cảm làm mờ mắt họ. Họ tin nếu cảm xúc áp đảo lý trí, có thể dễ dàng gặp tổn thương. "Số lượng không quan trọng, quan trọng là chất lượng" - câu này thể hiện triết lý tình yêu của Ma Kết. Họ không mải mê số lượng mối tình, chỉ cần một mối tình chân thành, phù hợp với họ là đủ. Tư duy về tình yêu của Ma Kết trưởng thành, họ thường sẵn sàng đảm đương trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, Ma Kết rất cụ thể về thời gian và đặt ra lịch trình cho mọi thứ. Họ tin nếu không kết hôn đúng thời điểm, mọi thứ có thể trở nên bất ổn và rủi ro hơn. Vì vậy, khi tìm thấy người phù hợp, họ sẽ không ngần ngại bước vào hôn nhân một cách dũng cảm và nhanh chóng. Đến lúc kết hôn, cung này sẽ chẳng do dự, chỉ tập trung vào việc xây dựng cuộc sống gia đình. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Cũng nằm trong danh sách cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc này chính là Kim Ngưu. Những chú Trâu đặt ra kỳ vọng rất cao vào hôn nhân. Họ luôn hy vọng có thể tìm được một đối tượng phù hợp với mình cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Được nắm tay người như vậy cùng nhau già đi chính là điều mà họ luôn mong ước. Nhưng mọi chuyện mà luôn suôn sẻ như ta hy vọng thì sao còn gọi là cuộc đời? Cho nên lý tưởng về tình yêu của chòm sao này luôn khó tránh khỏi bị thực tế phũ phàng đánh bại. Bạn có biết: Từ yêu đến cưới, tại sao 12 chòm sao kết hôn? Càng dành nhiều thời gian của mình cho chuyện tình cảm, Ngưu Nhi sẽ càng dễ sinh ra sự bi quan và tiêu cực, thậm chí dần mất đi niềm tin vào tình yêu. Nhưng nếu như không kết hôn, cung hoàng đạo này sẽ cảm thấy rất lo lắng, bất an, cảm thấy cuộc sống trở nên u tối, con đường tình yêu vô định. Cho nên để tránh những điều đó xảy ra, kiến nghị Kim Ngưu nên kết hôn sớm là tốt nhất. Khi đó, họ cũng mới được nếm trải tình yêu, vẫn còn chìm đắm trong dư vị ngọt ngào và mới mẻ đó chứ không phải là bị thời gian làm cho bi quan. Như vậy, nguy cơ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Kim Ngưu cực kỳ yêu thích trẻ em. Kim Ngưu luôn mong muốn nhanh chóng xây dựng gia đình và sinh những đứa con xinh xắn, đáng yêu của riêng mình. Trước khi kết hôn Kim Ngưu sẽ lập ra những kế hoạch cụ thể và chi tiết cho hai vợ chồng đồng thời sẽ tuân thủ thực hiện để đảm bảo cuộc sống hôn nhân diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi nhất. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi