3 công nhân chết trong hầm thuỷ điện: Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty T&Đ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đoàn Trọng Đạt (SN 1986, trú tại TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Theo Công an tỉnh Lai Châu, bị can Đoàn Trọng Đạt là nguyên Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, tháng 2/2023, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Cuổi 1 ký hợp đồng giao khoán thi công hạng mục đào hầm và gia cố tạm công trình hầm tại thủy điện Nậm Cuổi 1 (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) trị giá 26,6 tỷ đồng với Công ty TNHH T&Đ 86.