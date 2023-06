3 con tin vụ tấn công: "Chúng tuyên bố bỏ chạy sẽ bị bắn chết ngay lập tức"

"Con tôi cùng với Điểu Nguyên và Y Yưng làm một nơi, đều bị nhóm người kia bắt làm con tin. Đến ngày 12/6, Điểu Nguyên và Y Yưng được công an giải cứu nhưng con tôi vẫn không có tin tức gì. Tôi khóc suốt, tôi sợ bọn chúng giết hại con tôi!", bà H'Nhài kể lại.

Bà H'Nhài kể, sáng sớm 11/6, thấy cán bộ công an đến buôn để lấy thông tin, mọi người xúm lại để nghe ngóng tình hình. Trong vô vàn lời bàn tán, bà nghe được tên con trai mình nằm trong danh sách những con tin, chưa biết sống chết ra sao.

Người dân địa phương vui mừng khi cả 3 con tin được trở về an toàn (Ảnh: Đặng Dương).

Đêm 14/6, gia đình bà H'Nhài bất ngờ nhận được điện thoại của cán bộ công an, nói rằng Y Dũn Bkrông đã được giải cứu thành công. Ngay trong đêm, gia đình bà tức tốc đến trụ sở UBND xã Hòa Hiệp để đón con về.

Gặp lại con, bà H'Nhài òa khóc, như trút hết những cảm xúc đã dồn nén suốt 4 ngày qua. Bà càng hạnh phúc hơn khi thấy con trai lành lặn, an toàn trở về.

Bà H'Lưng Bkrông cảm ơn lực lượng chức năng đã giải cứu con trai an toàn (Ảnh: Đặng Dương).

Cũng chung tâm trạng với bà H'Nhài, bà H'Lưng Bkrông (44 tuổi) cũng thấp thỏm trông ngóng tin tức con trai Y Yưng. Gần 24 tiếng đồng hồ con bị bắt làm con tin, bà H'Nhài thấp thỏm, không dám chợp mắt, cứ thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra đọc tin tức về vụ việc.

Theo bà H'Nhài, đến chiều 12/6, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh con trai bà tại trụ sở cơ quan chức năng. Có người đồn đoán cho rằng Y Yưng là thành viên của nhóm tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur. Nhưng với bản năng của một người mẹ, bà H'Nhài không tin đó là sự thật.

"Tôi hiểu con tôi sẽ không nghe theo kẻ xấu, không thể nào vi phạm pháp luật. May mắn, đêm hôm đó, cán bộ công an nói rằng con tôi bị khống chế, bắt làm con tin. Tôi vừa vui mừng vì con được giải cứu vừa hạnh phúc vì con được cán bộ minh oan!", bà H'Nhài cho biết thêm.

Trên mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác về 3 con tin vừa được giải cứu (Ảnh: Đặng Dương).

Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho hay chiều 14/6, con tin thứ 3 đã được lực lượng công an giải cứu và bàn giao về địa phương.

"Ngay sau vụ tấn công, nhận được tin báo của Công an huyện Cư Kuin về việc có 3 công dân của xã đã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin, chính quyền địa phương đã đến nhà các nạn nhân động viên, trấn an tinh thần cho người thân. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các công dân đã được giải cứu an toàn, không có thương tích", ông Bắc nói.