3 cặp đấu sáng giá trong Bellator MMA 292 trên FPT Play

Bên cạnh trận so găng tâm điểm giữa Usman Nurmagomedov và Benson Henderson, MMA Bellator 292 còn được chú ý bởi hai cặp đấu Valentin Moldavsky vs. Linton Vassell và Michael Page vs. Goiti Yamauchi. Đón xem trên FPT Play.

Vào sáng ngày 11/03 (giờ Hà Nội), sự kiện thứ ba của MMA Bellator trong năm 2023 - Bellator MMA 292 - sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu SAP Center, San Jose. Trong chuỗi 4 trận main card của Bellator MMA 292, cuộc đọ sức giữa 3 cặp đấu Nurmagomedov - Henderson, Valentin Moldavsky - Linton Vassell và Michael Page - Goiti Yamauchi đặc biệt đáng chú ý. Trận tranh đai vô địch nóng bỏng Trận so găng giữa Usman Nurmagomedov và Benson Henderson trong sự kiện này cũng chính trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết Giải Vô địch Thế giới Hạng nhẹ (Lightweight World Grand Prix). Đây là giải đấu MMA Bellator giữa 8 tay đấm Hạng nhẹ hàng đầu, nhà vô địch năm nay sẽ “ẵm” số tiền “khủng” lên tới 1 triệu USD. Trong trận đấu sắp tới, võ sĩ người Nga Usman Nurmagomedov sẽ thượng đài để bảo vệ chiếc đai vô địch Hạng nhẹ trước đối thủ Benson Henderson. Đây là danh hiệu mà tay đấm sinh năm 1998 có được sau khi đánh bại võ sĩ Patricky Pitbull ở Bellator 288, diễn ra hồi tháng 11/2022. Tính tới thời điểm hiện tại, Usman đang sở hữu thành tích 16 trận toàn thắng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đeo găng vào năm 2017. Sau 11 trận đầu tiên, em họ của “Đại bàng Nga” Khabib ký hợp đồng tham dự Bellator MMA vào tháng 4/2021. Ngay lập tức, võ sĩ sinh năm 1998 được các chuyên gia đánh giá sẽ trở thành “viên ngọc quý” của giải đấu này. Benson Henderson (găng đỏ) là võ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Trong thi đấu, Usman nổi bật với những tình huống vật đối thủ. Đây là kỹ năng quen thuộc của những đô vật xuất thân từ vùng Dagestan, nơi mà các đứa trẻ được dạy kỹ năng vật từ rất sớm để bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, võ sĩ Nga còn thuần thục Muay Thái với những cú ra đòn nhanh như chớp. Anh từng đánh bại nhiều tay đấm “máu mặt” như Luis Muro, Chris Gonzalez hay Patricky Pitbull. Về phía Benson Henderson, võ sĩ người Mỹ cũng không phải là dạng vừa. Tay đấm 39 tuổi sinh ra tại Colorado từng là nhà cựu vô địch UFC cũng như WEC Hạng nhẹ. Nếu nói đến kinh nghiệm, Henderson rõ ràng vượt trội so với Usman khi anh từng thượng đài tới 41 lần (thắng 30, thua 11). Nurmagomedov là “viên ngọc quý” của MMA thế giới. Sở trường của Henderson là jiu-jitsu Brazil, nổi tiếng với kỹ năng vật, khóa tay và chiến đấu trên mặt sàn. Bên cạnh đó, anh thường xuyên phá được đòn khóa của đối phương, thoát khỏi sự bị động. Cả Usman và Benson Henderson đều là hai võ sĩ thượng hạng, và họ sẽ gặp nhau trong trận đấu hứa hẹn vô cùng nảy lửa. Hạng nặng dậy sóng với màn tái đấu "duyên nợ" Cuộc đối đầu giữa Valentin Moldavsky (Nga) và Linton Vassell (Anh) thuộc Hạng nặng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Về mặt thành tích, Moldavsky đã “thượng đài” 13 lần, với 11 trận thắng. Trong khi đó, Vassell đã thi đấu đến 31 trận, thắng 23 trận. Moldavsky mạnh nhất ở môn sambo, một loại võ vật kiểu Nga. Võ sĩ sinh năm 1992 luôn chủ động trong tấn công, buộc đối thủ phải chống đỡ và gây mất sức. Bên cạnh đó, tay đấm sinh Ukraine tỏ ra nguy hiểm với những cú tấn công “trời giáng” mà anh đã không ít lần thực hiện. Moldavsky hiện đang xếp thứ 1 trên BXH võ sĩ hạng nặng. Võ sĩ người Anh Vassell cũng đang có phong độ ổn định với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Hiện tại, tay đấm 39 tuổi đang xếp thứ hai trên BXH Hạng nặng, sau chính Moldavsky và người giữ đai vô địch Ryan Bader. Cách tấn công quen thuộc của Vassell là khóa đối phương ở thế nằm sấp xuống mặt sàn, rồi thực hiện những cú vung tay liên tiếp vào vùng mặt. Trước đây, Moldavsky và Vassell từng thượng đài vào năm 2019 ở sự kiện Bellator 218. Khi đó, phần thắng chung cuộc thuộc về võ sĩ người Nga sau 3 hiệp đấu. Trong lần tái ngộ này, liệu Vassell có thể “phục thù” thành công? Võ sĩ Jiu -Jitsu đối đầu nhà vô địch Kick boxing Một tiêu điểm khác ở Bellator 292 là trận thượng đài ở Hạng bán trung giữa Michael Page và Goiti Yamauchi, võ sĩ Brazil gốc Nhật. Cựu võ sĩ Jiu-Jitsu này đang có bước chạy đà tốt trước khi bước vào cuộc đối đầu này, với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Trong đó, tay đấm sinh năm 1993 hạ Chris Gonzalez với một cú knock-out kỹ thuật, thắng Chokheli nhờ đòn khóa tay và đấm knock-out Neiman Gracie. Đối mặt với Yamauchi là Michael Page, võ sĩ kỳ cựu người Anh nổi tiếng với khả năng knock-out đối phương nhờ vào kỹ thuật karate và kickboxing. Những cú đấm mạnh mẽ cùng đòn lên gối trứ danh của “Nọc độc” (biệt danh của Page) giúp anh có được 12 trận knock-out đối thủ trong sự nghiệp. Võ sĩ Yamauchi đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây. Trả lời phỏng vấn với MMA News về cuộc đọ sức tới đây với Michael Page, Yamauchi đã có lời tuyên bố đầy khiêu khích: “Tôi hoàn toàn tự tin về khả năng chiến đấu của bản thân. Tôi nghĩ rằng mọi kỹ năng tôi có đều vượt trội (so với Page) và sẽ chứng tỏ điều này vào ngày 10/03. Tôi đã sẵn sàng lên sàn đấu và thể hiện mình.” Lời tuyên bố này như minh chứng cho sự tự tin của Yamauchi trước khi thượng đài với “Nọc độc”. Những màn trình diễn hấp dẫn tại sự kiện Bellator MMA 292 sẽ được tường thuật trực tiếp và độc quyền trên hệ thống FPT Play. Đặc biệt, trận đấu tâm điểm giữa hai võ sĩ Usman Nurmagomedov và Benson Henderson sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 11/03. Độc giả có thể theo dõi tại: Website fptplay.vn; Ứng dụng FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download. Tải ứng FPT Play, đăng ký tài khoản và sở hữu gói dịch vụ iZi/MAX/VIP/SPORT để tận hưởng hàng trăm giải đấu lớn cùng nhiều nội dung thể thao hấp dẫn trên FPT Play.