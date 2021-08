3 cảnh phim tốn nước mắt nhất 'Hương vị tình thân'

Your browser does not support the video tag.

3 trích đoạn phim xúc động nhất 'Hương vị tình thân'

Hương vị tình thânđã phát sóng tới tập 91 và đang đi dần đến chặng cuối. Bên cạnh chuyện tình sóng gió của cặp diễn viên chính, thì những câu chuyện tình thân xoay quanh các nhân vật Nam, ông Sinh, ông Tuấn, ông Khang luôn làm khán giả xúc động và dành nhiều lời khen ngợi do diễn xuất của các diễn viên. Dù đó là mối quan hệ bố với con gái nuôi, mẹ và con trai hay chị em ruột thì tất cả đều thấm đẫm hương vị của tình người.