3 cách kiểm tra kết quả tìm kiếm Google có an toàn không trước khi truy cập

Để sử dụng tính năng About This Result, bạn làm như sau:

About This Result là một tính năng vừa được Google giới thiệu cách đây không lâu. Nó cung cấp thông tin mô tả về một trang web cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm, đồng thời cho người dùng biết trang web đó có an toàn không, cùng nhiều thông tin hữu ích khác.

Vậy, liệu có phải tất cả các kết quả tìm kiếm từ Google đều an toàn? Sẽ ra sao nếu dữ liệu của bạn bị đánh cắp ngay khi bạn nhấp vào một liên kết ở đây? Đừng lo, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 3 cách đơn giản để kiểm tra kết quả tìm kiếm Google có an toàn không trước khi truy cập chúng.

Bước 2: Thao tác trên sẽ mở khung About This Result mới. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Thông tin ở đây được Google trích dẫn từ Wikipedia và hầu hết đều được xác minh cũng như cập nhật thường xuyên bởi rất nhiều tình nguyện viên trên toàn cầu.

Cũng tại khung này, bạn có thể kiểm tra xem trang web mình sắp truy cập có an toàn hay không bằng cách nhìn vào dòng chữ bên dưới phần thông tin từ Wikipedia.

Cụ thể, nếu bạn thấy dòng chữ Your connection to this site is secure nghĩa là trang web này an toàn và bạn có thể thoải mái truy cập nó không cần lo lắng gì cả. Ngược lại, bạn nên cân nhắc trước khi nhấp vào liên kết này.

Đặc biệt, nếu bạn di chuyển xuống dưới cùng của khung này, bạn có thể biết đây là kết quả tìm kiếm hay là quảng cáo.

Sử dụng tiện ích Google Chrome