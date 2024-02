3 cách ăn tối để giảm cân, duy trì sức khỏe ở người trung niên

Nếu bữa tối quá no, sẽ tăng thêm gánh nặng cho đường tiêu hóa, khiến chúng ta mất ngủ, theo thời gian sẽ dễ dàng gây suy nhược thần kinh và các bệnh khác.

Ăn tối vừa đủ no

Nếu người trung niên ăn bữa tối quá no trong thời gian dài, điều này liên tục tác động cơ thể tiết ra một lượng lớn insulin, làm tăng gánh nặng cho tế bào insulin B và sau đó bị suy giảm, gây ra bệnh đái tháo đường (tiểu đường).

Đồng thời, nếu ăn no, một số chất đạm không được tiêu hóa và hấp thu, dưới tác động của vi khuẩn đường ruột sẽ sản sinh ra các chất độc hại. Ngoài ra nhu động ruột trong khi ngủ chậm lại, các chất độc hại trong ruột có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng. Do đó, ăn tối vừa đủ no sẽ giúp ngăn chặn một số tình trạng bệnh và giảm cân hiệu quả.