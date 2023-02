3 cách ăn nghệ phòng ngừa bệnh

Kết hợp nghệ với các món ăn

Ưu điểm của việc dùng nghệ trong bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ chính là do nó đơn giản, thuận tiện, đặc biệt nếu bạn không thể hoặc không muốn dùng viên nang nghệ.

Tuy nhiên, đây không phải là cách tốt nhất để bổ sung nghệ cho cơ thể do bạn khó biết chính xác lượng nghệ cơ thể bạn đang hấp thụ. Nguyên nhân do dùng nghệ vào thức ăn phụ thuộc vào lượng thành phần được sử dụng, khẩu phần và tỷ lệ của nghệ so với phần còn lại của bữa ăn.