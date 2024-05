3 cách ăn bún dễ gây bệnh, người Việt nhất định phải tránh

Bằng mắt thường, chỉ cần dùng tay sờ thử sợi bún cũng có thể nhận biết bún đó có dùng hàn the hay không. Ví dụ: Nếu sợi bún hơi nát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính, nhuyễn là không chứa hàn the và chất huỳnh quang. Còn bún dai, giòn, khó đứt,… là bún chứa hàn the.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh về lâu dài, nếu thường xuyên ăn phải những chất phụ gia đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng rất lớn đến sức khỏe. Tùy liều lượng có thể gây nên những triệu chứng cấp tính và mạn tính, thậm chí là gây ung thư.



Ảnh minh họa

3 kiểu ăn bún dễ gây bệnh, nhất định cần phải tránh

Ăn bún không nhai, nuốt quá nhanh

Bún hay phở đều là những món nước rất dễ ăn và cũng bởi vì là món nước nên rất nhiều người thường không nhai kỹ mỗi khi dùng. Đây là một trong những sai lầm phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà ít ai nhận ra.

Bất kỳ loại thức ăn nào cũng cần được dạ dày tiêu hóa mới có thể chuyển hóa thành năng lượng và chất dinh dưỡng giúp cơ thể hoạt động.

Việc ăn bún, phở quá nhanh, không nhai kỹ sẽ khiến tăng áp lực làm việc của dạ dày, về lâu dài sẽ dễ gây ra các bệnh liên quan đến dạ dày như viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa,...

Không ăn bún với nước dùng quá nóng

Đối với nhiều người, việc thưởng thức phở, bún có lúc phần nước dùng nóng hổi là lúc món ăn ngon nhất. Song, việc sử dụng thực phẩm ở nhiệt độ quá cao là một trong các nguyên nhân dễ dẫn đến ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo.