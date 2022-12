3 bóng hồng trong đời Cường Seven: Cứ đi hát là nguy cơ flop

Vũ Ngọc Anh là bạn gái hiện tại Cường Seven. Cô từng đọat giải “Người đẹp áo dài”, lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007.

Còn nhớ trong MV Từng Ngày Em Mơ Về Anh, nếu Soobin ghi điểm tuyệt đối thì phần hát của MLee lại bị "chê" còn non và yếu. Cả hai được netizen đánh giá là... cặp "đũa lệch".

Mới đây, Vũ Ngọc Anh gây "sốc" khi thông báo debut làm ca sĩ với nghệ danh là VNA. Cô còn khẳng định không ngại bị so sánh với Chi Pu - bạn gái cũ Cường Seven.

"Khi cầm micro ca hát là tôi biết sẽ bị so sánh với nhiều cái tên người đẹp khác, chẳng hạn như Chi Pu - bạn gái cũ của anh Cường Seven. Thôi, mọi người cứ so sánh đi, không việc gì đâu", VNA - Vũ Ngọc Anh tự tin khẳng định.

Chia sẻ về những hoài nghi về giọng hát, Vũ Ngọc Anh cho biết cô đã tập luyện thanh nhạc trong suốt 1 năm nên rất tự tin. Nữ ca sĩ cho rằng khả năng trình diễn của mình sẽ là điểm nổi bật khiến khán giả không thể rời mắt.



VNA - Vũ Ngọc Anh tự tin khẳng định: “Không cần gọi tôi là ca sĩ, hãy gọi tôi là ngôi sao”.

Thu Hà

Theo VietNamNet