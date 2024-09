3 anh em ruột mất tích bí ẩn được tìm thấy trong ngôi nhà 2 tầng

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy 3 cháu bé là anh em ruột mất tích từ sáng 22/9. Trưa 25/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho biết, công an huyện cùng lực lượng chức năng địa phương sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm đã tìm thấy 3 cháu bé bị mất tích. Gần 100 người được huy động tổ chức tìm kiếm 3 cháu bé mất tích từ ngày 22/9 (Ảnh: Công an Kim Sơn). Những ngày qua, gần 100 người gồm Công an huyện Kim Sơn, toàn bộ lực lượng công an các xã, lực lượng an ninh cơ sở, chính quyền xã Kim Tân và người dân được huy động để tìm kiếm 3 cháu bé mất tích. Khu vực tìm kiếm được mở rộng ra các cánh đồng lúa, dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà, khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận để tìm kiếm 3 cháu bé. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng huyện Kim Sơn đã tìm thấy các cháu T.A.T. (12 tuổi), T.T.T. (8 tuổi) và T.A.T. (5 tuổi), cùng trú xã Kim Tân, huyện Kim Sơn. Theo lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn, các cháu bé được tìm thấy tại một căn nhà của người dân trên địa bàn. Khi được tìm thấy, cả 3 cháu bé vẫn an toàn. 3 cháu bé được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn (Ảnh: CA Kim Sơn). Căn nhà 2 tầng nơi các cháu bé trú ngụ những ngày qua cửa đóng kín nên nhìn từ ngoài vào khó phát hiện. Các cháu ở bên trong tự túc ăn uống bằng thực phẩm của gia chủ. Hiện cả 3 cháu bé đã được bàn giao cho gia đình. Nguyên nhân các cháu mất tích cũng như quá trình các cháu trú ngụ trong ngôi nhà nói trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.