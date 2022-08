3,7 triệu tài khoản thu phí không dừng có thể nâng cấp thành ví điện tử

VETC sẽ tích cực làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để sớm hoàn thành và đưa trung gian thanh toán, ví điện tử vào hoạt động. Theo lộ trình, thời gian để hoàn tất quá trình này dự kiến là 6 - 9 tháng.

Trước đó, VETC đã đề xuất Bộ GTVT cho phép nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán. Theo đó, việc nâng cấp này đảm bảo lợi ích thiết thực và gia tăng tiện ích cho chủ tài khoản ETC khi mỗi cá nhân có thể sở hữu 1 ví điện tử trực tiếp của riêng mình. Bên cạnh chi trả phí giao thông, tài khoản ETC được dùng thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác. Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC.