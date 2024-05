2NE1 tái hợp trong bộ ảnh kỉ niệm 15 năm debut, 4 cô gái mỉm cười hạnh phúc bên nhau thật xúc động quá!

2NE1 đã có màn ra mắt gây sốc qua 2 MV Lollipop và Fire khi sở hữu phong cách thời trang dị biệt và hầm hố, âm nhạc theo phong cách hip-hop có phần ồn ào, chát chúa và nhan sắc 4 thành viên được đánh giá là "xấu lạ", nằm ngoài chuẩn mực. Sau thành công với Fire, 2NE1 tiếp tục ghi điểm cùng loạt hit như I am the best, I don't care, Can't nobody, Come back home, I love you...

Thành công của 2NE1 được lý giải đến từ sức hút của concept cá tính, độc lạ và có phần nổi loạn – điều chưa nhóm nhạc nữ nào vào thời điểm bấy giờ dám thử sức. Đã thế 2NE1 còn là những cô "tắc kè hoa" trong âm nhạc.

Từ hip-hop, ballad cho đến R&B, 4 cô gái không hề bó buộc mình ở bất cứ thể loại nào. Hình tượng của 2NE1 ăn khách cả ở châu Á và phương Tây, các cô gái được kì vọng sẽ đi đường dài và chinh phục những thị trường Kpop chưa bao giờ mơ tới.



4 cô gái có thể cân mọi thể loại nhạc.



Nhóm cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá.

Đang ở trên đỉnh vinh quang thì scandal Park Bom dùng thuốc cấm nổ ra vào tháng 9/2014 khiến mọi hoạt động của 2NE1 liền bị chững lại. Trong suốt 1 năm 2NE1 ở ẩn, trưởng nhóm CL tập trung vào hoạt động Mỹ tiến còn 3 thành viên còn lại "bặt vô âm tín".

Người hâm mộ tưởng chừng đã hết hi vọng thì 4 cô gái lại một lần nữa khiến tất cả ngỡ ngàng khi đồng loạt xuất hiện trên sân khấu MAMA cuối năm 2015 và trình diễn 2 bản hit huyền thoại là Fire và I am the best.