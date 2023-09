29 học sinh là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tại TP Hội An (Quảng Nam), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).