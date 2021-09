27 điểm vẫn trượt đại học: Đề thi dễ hay do thí sinh?

Nhiều ngành của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội điểm chuẩn tăng từ 9 tới gần 11 điểm so với năm ngoái, như ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tăng 10,95 điểm), Công nghệ thông tin (tăng 10 điểm), Kinh doanh quốc tế (tăng 9,9 điểm). Điểm chuẩn vào các ngành của trường này tăng lên đáng kể, dao động từ 18 - 26 điểm.

Mặc dù mục đích chính của tốt nghiệp THPT là xét tốt nghiệp, nhưng điểm thi của kỳ thi này vẫn là căn cứ quan trọng để các trường đại học xét tuyển đầu vào. Do đó, Bộ GD&ĐT cần ra đề theo hướng phân hoá rõ rệt. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh quá chủ quan và không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cũng dẫn đến tình trạng "trắng tay" trong đợt tuyển vừa qua.

Theo thầy giáo Nguyễn Tiến Quang, trường THPT Chu Văn An, sở dĩ điểm chuẩn các ngành cao một phần do đề thi tốt nghiệp THPT dễ, phổ điểm các môn khối Khoa học Xã hội năm nay cao và số lượng điểm 10 cũng nhiều hơn hẳn so với các năm trước. Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 24.318 điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp THPT - gấp 4,1 lần năm 2020, gấp 19,1 lần năm 2019. Trong khi đó năm 2020, cả nước có 5.965 điểm 10; năm 2019, số lượng điểm 10 trên cả nước là 1.285.

Riêng các môn trong tổ hợp Khoa học xã hội như Ngữ văn, năm nay 3 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2020, 2 thí sinh được 10 điểm ở môn thi này). Ở môn Địa lý, 227 bài thi được điểm 10 và môn Lịch sử dù được đánh giá đề thi khó, nhưng tới 266 thí sinh được điểm 10 tăng so với năm trước.

Như vậy có thể lý giải phần nào đó lý do nhiều thí sinh 27, 28 điểm vẫn có thể trượt đại học nếu không tỉnh táo trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển.