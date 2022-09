26 quán bar, karaoke ở TPHCM bị đình chỉ vì vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM cho biết, đến nay đơn vị đã phối hợp cùng công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức kiểm tra 460 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường về các điều kiện an toàn PCCC.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC như: bố trí, sắp xếp các vật tư, vật dụng cản trở lối thoát hiểm; thiết bị PCCC chưa đảm bảo an toàn; lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền…

Các cơ sở này bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,2 tỷ đồng.