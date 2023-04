26 giờ trốn chạy trước khi bị bắt ở Gia Lai của chủ doanh nghiệp Trung Quốc

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu bỏ trốn lên TP Pleiku và tấp vào một cửa hàng quần áo.

Ngay sau khi nhận tin tức về vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm Yang Zhong Wu trên toàn quốc.

Nhận quyết định truy tìm của Công an tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, TP Pleiku, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp chốt chặn trên các tuyến đường ra, vào tỉnh Gia Lai và địa bàn TP Pleiku, tập trung lực lượng truy tìm tung tích đối tượng.

Khoảng 20h30 ngày 30/3, Trực ban Công an TP Pleiku nhận được thông tin trao đổi của các phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Gia Lai về việc đối tượng Yang Zhong Wu đang lẩn trốn tại địa bàn TP Pleiku.