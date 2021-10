254.000 hộ sản xuất nông nghiệp mở gian hàng số trên Postmart trong đợt dịch thứ tư

Các hộ nông dân dần quen với phương thức bán hàng qua sàn điện tử

Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù số ca tử vong do dịch Covid-19 đã giảm đáng kể so với các tháng trước, số bệnh nhân khỏi bệnh cao hơn số ca mắc mới, tuy nhiên dịch vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam như TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh...

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ sản xuất nông nghiệp, các hợp tác xã vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn 90% hợp tác xã giảm doanh thu và lợi nhuận.

Là một trong những đơn vị đã tích cực triển khai kế hoạch “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông dân lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn” được Bộ TT&TT phê duyệt hồi trung tuần tháng 7, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ nông dân mở gian hàng số trên sàn Postmart.

Theo thống kê của Bộ TT&TT, tính đến ngày 8/10, các doanh nghiệp bưu chính đã hỗ trợ 19 tỉnh phía Nam tiêu thụ được 1.763 tấn nông sản và 40.750 quả dừa. Song song đó, hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân các địa phương giãn cách xã hội cũng thu được kết quả ấn tượng, với tổng khối lượng hàng hóa đã cung cấp lên tới gần 103.000 tấn tính đến ngày 16/10.