25 mắt camera an ninh tại xã Gia Đông bắt đầu phát huy tác dụng

Từ đầu tháng 11 tới nay, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã lắp đặt 25 mắt camera tại 11 điểm trọng yếu, bao quát các hướng ra, vào địa bàn xã. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau gần 1 tháng triển khai, hệ thống camera giám sát an ninh đã bước đầu phát huy kết quả tích cực.

Camera an ninh là một trong số các biện pháp kỹ thuật trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, cũng là một hợp phần quan trọng của đô thị thông minh. Dưới sự hướng dẫn của đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Thành đã chỉ đạo Công an xã Gia Đông tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn dân cư.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phụ trách rà soát, lắp đặt hệ thống thiết bị, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ, bảo đảm yêu cầu chất lượng hình ảnh, kỹ thuật và biện pháp nghiệp vụ. Đơn vị cũng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt trong mọi tình huống, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.