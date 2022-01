25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất cất cánh chậm do sương mù tại Nội Bài

Tại Nội Bài, ngày 23/1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ (từ 13 giờ - 13 giờ 59) đạt 59% so với năng lực khai thác.

Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 22 chuyến/giờ (từ 7 giờ - 7 giờ 59) đạt 91% so với năng lực khai thác.

Tại Tân Sơn Nhất, ngày 23/1, khung giờ cao nhất đạt 19 chuyến/giờ (từ 11 giờ - 11 giờ 59) đạt 79% so với năng lực khai thác. Tuy nhiên, do thời tiết sương mù tại Nội Bài từ 4 giờ 20 đến 9 giờ 30 không tiếp thu được chuyến bay hạ cánh, 25 chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đã phải chậm giờ.

Ngày 24/1, khung giờ cao nhất đạt 10 chuyến/giờ (từ 6 giờ - 6 giờ 59) đạt 59% so với năng lực khai thác.

Các doanh nghiệp phục vụ mặt đất như VIAGS, SAGS … tăng xấp xỉ 20% nhân lực để phục vụ cao điểm Tết. Đã bổ sung, mở toàn bộ máy soi chiếu an ninh hàng không (mở thêm 3 máy soi tại nhà ga đi quốc nội Tân Sơn Nhất), quầy làm thủ tục hành khách tự động.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Sơn, trong mấy ngày qua, có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất do hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế. Đồng thời, ngày 23/1 có 25 chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ Tân Sơn Nhất do sương mù tại Nội Bài.

Báo cáo Bộ GTVT, Cục Hàng không kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm, đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm. Đồng thời, cần tăng cường công tác truyền thông đến hành khách việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên máy bay, hành khách không nên đến sân bay quá sớm mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé.

Theo nld.com.vn