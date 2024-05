24 nhà băng phối hợp với Bộ Công an về làm sạch dữ liệu khách hàng

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), cho biết thêm, ngành ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06 để làm sạch, xác thực khách hàng và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ.

Cùng với đó, hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng xử lý bình quân 830 nghìn tỷ đồng/ngày (tương đương 40 tỷ USD), hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử xử lý bình quân 20-25 triệu giao dịch/ngày.

Về làm sạch dữ liệu, 24 tổ chức tín dụng (TCTD) đã ký kết với C06 (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng theo phương thức offline; 19 TCTD đang triển khai thử nghiệm ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) vào các nghiệp vụ: mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng; 7 TCTD đã và đang triển khai giải pháp chấm điểm khả tín.

Hệ thống công nghệ thông tin của các TCTD đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); đồng thời đạt các chứng chỉ quốc tế về đảm bảo an toàn bảo mật, tăng cường khả năng phòng, chống các rủi ro tấn công an ninh mạng.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc thúc đẩy ngân hàng chuyển đổi số theo lộ trình sẽ gắn với việc triển khai dữ liệu dân cư, căn cước công dân (CCCD), định danh và xác thực điện tử.

“Với việc cấp 86 triệu thẻ CCCD gắn chip, thu nhận trên 75,1 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt 53,88 triệu tài khoản, đã có 8 tiện ích của người dân với 29,4 triệu lượt người truy cập ứng dụng VNEID.

Tới đây sẽ tiếp tục công bố và đưa vào khai thác 14 tính năng mới trên VNEID, trong đó có nhiều tính năng liên kết với ngành ngân hàng, tiến tới đưa tài khoản định danh điện tử VNEID trở thành phương thức duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia”, Thứ trưởng Ngọc nói.