24 cảnh sát tham gia cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, về nước

15h10 chiều 19/2, máy bay của hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ chở đoàn CNCH (Bộ Công an) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Tại đây, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi đón đoàn cứu nạn, cứu hộ.

Đến dự buổi đón đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Kết quả chuyến công tác đặc biệt, lực lượng cứu hộ đã phối hợp đưa được 1 thanh niên 17 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Dưới sự điều phối của cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đã đến nhiều hiện trường tìm kiếm, đưa nhiều thi thể ra ngoài.