230 tỉ đồng chảy về 3C Inc

Cụ thể, ngày 27/8/2021, CTCP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C (3C Inc) đã huy động thành công 230 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9%/năm. Mục đích nhằm ‘đầu tư tài chính’. Trái chủ là một công ty chứng khoán trong nước.

Thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán VIX (Mã CK: VIX). Kể từ đầu năm 2021 tới nay, công ty chứng khoán này đã thu xếp cho một nhóm doanh nghiệp ‘họ hàng’ hút 3.000 tỉ đồng qua kênh trái phiếu. Mục đích đều được công bố là nhằm ‘đầu tư tài chính’.

Thành lập từ năm 1989, 3C Inc từng là một trong 3 công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tin học và viễn thông và được xem như huyền thoại của giới công nghệ đời đầu.

Tuy nhiên, như VietTimes từng đề cập, 3C Inc đã có cú bẻ lái quan trọng dưới sự lãnh đạo của ‘thế hệ thứ hai’, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Duy Hưng. Công ty này hiện đã trở thành một đơn vị cung cấp sản phẩm, giải pháp, trang thiết bị cho các đối tác ngành điện.

Tầm vóc và vị thế của 3C Inc trong ngành điện là rất đáng nể. Điều đó được thể hiện qua sự tham gia của công ty này trong nhiều gói thầu lớn ở lĩnh vực này.

Cùng với việc phát hành trái phiếu, 3C Inc đã trúng góp thầu số 2TB-HB Cung cấp thiết bị phân phối GIS 500kV và máy biến áp tăng áp thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với giá 340,5 tỉ đồng (giá gói thầu 349,9 tỉ đồng).

Đây là gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), các nhà thầu là CTCP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu; Liên danh EA Hengyang Transformer Co., Ltd - New Northest Electric Group High Voltage Switchgear Co., Ltd bị loại tại bước đánh giá kỹ thuật do không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trước đó, vào tháng 4/2021, 3C Inc đã trúng gói thầu Lô 5.2 Cung cấp 1 MBA 500kV - 900MVA cho TBA 500kV Ô Môn với giá trúng thầu quy đổi là 137,452 tỉ đồng./.