22 người ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Quán trả lại 12 triệu đồng

Nói về nguyên nhân hoàn trả tiền, quản lý nhà hàng hải sản C.S. cho hay vì khi nhà hàng đưa 2 con cá bò da giáp biển (8,8kg) ra thì đoàn du khách cũng vừa gọi tính tiền, thứ 2 là do mở quán ra chỉ muốn yên ổn làm ăn nhưng lại bị phản ánh trên mạng xã hội như vậy "cảm thấy rất phiền".

"Sau khi gọi món, các món khác đều được dọn lên nhanh chóng và đầy đủ, riêng 2 con cá bò da, do da nó dày lại to nên quán chế biến mất khoảng hơn 30 phút. Sau khi đưa cá lên thì khách cũng gọi tính tiền, khách phàn nàn lên món chậm nhưng nhân viên quán đã giải thích lý do và mong khách thông cảm, sau đó đã gói vào hộp cho họ đem về. Chúng tôi mở quán chỉ mong yên ổn làm ăn nên đã chuyển trả lại họ 12 triệu đồng" - ông Khánh nói.

Cũng theo ông Vũ Quốc Khánh, sau khi các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, mặc dù đây là dịp lễ lớn, du khách về Nha Trang khá đông nhưng khách đến quán rất thưa thớt so với mọi khi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đ.X.M. cũng xác nhận đã nhận lại được 12 triệu đồng từ quán C.S.