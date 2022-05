22 người ăn hải sản 42 triệu đồng: Nha Trang sẽ làm việc với các trang mạng

Người gọi món lên tiếng

Trong bản tường trình lại toàn bộ sự việc, ông C. (người gọi món giúp ông M.) trình bày rằng khoảng hơn 22h10 tối 27/4, ông C. tới quán sau khi dự tiệc tại TP Nha Trang, lúc đến trên bàn có khoảng 7 - 8 người.

Đến 22h30 cùng ngày, ông C. đứng dậy gọi món sau khi ông M. có lời nhờ. Ông C. trình bày quá trình gọi món tại khu vực hải sản không có niêm yết giá nên đã phải hỏi giá từng món. Khi báo giá nhân viên đều báo thấp hơn nhiều so với giá trong hóa đơn như: Cá bò giáp giá tầm 300.000 - 400.000 đồng/kg, tôm hùm 900.000 đồng/kg, mực đông lạnh giá 300.000 - 400.000 đồng/kg…

Bản tường trình vụ việc của ông C. (Ảnh: ông C. cung cấp).

Đến 23h15 cùng ngày (27/4), nhiều người trong đoàn khó chịu vì quán làm thức ăn lâu. Khoảng 15 phút sau, quán có đưa lên 2 món là mực và sò.