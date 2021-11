20h hôm nay, tưởng niệm hơn 23.000 người bị Covid-19 cướp đi sinh mạng

Your browser does not support the audio element.

Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 bắt đầu từ 20h tối nay (ngày 19/11) và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia từ điểm cầu Hà Nội và TPHCM.

Vào lúc 20h30 ở TPHCM, Hà Nội sẽ đồng loạt diễn ra các hoạt động thắp nến, dâng hương, thả đèn hoa đăng, các cơ sở tôn giáo rung chuông, các con tàu trên các tuyến kênh ở TPHCM sẽ kéo còi, ở nhiều nơi người dân được khuyến khích tắt đèn… tưởng nhớ hơn 23.000 người tử vong trong đại dịch Covid-19. Các tỉnh, thành phố có nhiều người dân tử vong cũng có những hình thức phù hợp để hưởng ứng chương trình.