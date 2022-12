2022, năm ‘hủy diệt’ của Bitcoin và tiền mã hóa

Bitcoin mất 60% giá trị trong năm 2022, còn thị trường tiền mã hóa cũng “bốc hơi” 1,4 nghìn tỷ USD trước áp lực lãi suất tăng, nhà đầu tư run sợ và hàng loạt tên tuổi lớn sụp đổ. Theo dữ liệu từ CoinShares, dòng vốn chảy vào các quỹ tiền mã hóa vỏn vẹn 498 triệu USD so với 9,1 tỷ USD năm 2021, cho thấy thị trường tiền số đã bị xa lánh đến mức nào.

James Malcolm, Giám đốc chiến lược FX tại UBS, cho biết, nếu như nửa đầu năm ông dành 70% thời gian để trao đổi với khách hàng về tiền mã hóa, thì trong 10 ngày của tháng 11, tỉ lệ chỉ còn chưa đầy 2%. Năm ngoái, người ta kỳ vọng tiền số sẽ được các nhà đầu tư tổ chức chính thống chấp nhận.

Dù vậy, thị trường cũng có vài điểm sáng, chẳng hạn blockchain Ethereum đã hoàn tất bản nâng cấp Merge, thay đổi cơ chế đồng thuận từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS) tiết kiệm năng lượng hơn. Anthony Georgiades, đồng sáng lập blockchain Pastel Network, nhận xét đây là bước tiến kỹ thuật giúp hệ sinh thái Ethereum dễ sử dụng hơn với mọi người trên thế giới. Do vậy, ông vẫn tỏ ra lạc quan với tiền số vào năm 2023.