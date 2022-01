2021 sóng gió Trịnh Kim Chi: Đại tang, bị phản bội và mắc Covid-19

- Ông xã hỗ trợ chị thế nào?

Anh không bao giờ để tôi phải mở miệng xin tiền! (cười lớn) Ông xã tôi là dân kinh doanh, kế toán thuế sân khấu tôi do anh quản lý nên anh luôn biết tôi thiếu bao nhiêu tiền.

Hồi trước, hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau chuyện mở sân khấu. Anh thích vợ có sân khấu riêng để làm những điều mình muốn. Anh nói: "Em cứ mở sân khấu đi, xác định 2 năm lỗ nha. Miễn em vui là được".

Dù vậy, tôi không xem việc anh bù lỗ cho mình là hiển nhiên. Việc thoải mái rút tiền chồng cho công việc của mình rất vô lý. Tôi luôn cố gắng giữ sân khấu không lỗ nhiều, tránh ảnh hưởng công việc kinh doanh của ông xã. Ít nhất, tôi muốn anh thấy mình đã nỗ lực thế nào.

Câu "Làm nghệ thuật vì đam mê, không màng tiền nong" không đúng. Đam mê phải đi đôi kinh tế nếu muốn đi đường dài. Sân khấu có thể không sinh lợi nhuận nhưng phải có tiếng tăm, tạo ra giá trị nghệ thuật.

- Trịnh Kim Chi qua tuổi 50 vẫn da căng, dáng thon, bí quyết là gì?

Nhiều người nghĩ tôi đi căng da, dao kéo cho trẻ ra. Sự thật tôi nhìn trẻ hơn tuổi nhờ... may mắn. Tôi không ngại chuyện làm đẹp nhưng hiện tại chưa cần.

Tôi làm việc cả ngày, rất thiếu thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi tối, tôi chỉ thoa đúng một lớp dưỡng ẩm rồi ngủ. Tôi mở spa mà cả năm không ghé làm đẹp một lần.

Đó là lý do tôi nói mình hên. Là một nghệ sĩ, tôi từng có những hôm khóc cả ngày ở phim trường, đến tối tiếp tục khóc trên sân khấu. Tôi lại không chăm sóc cơ thể nhiều, không tập thể dục mà vẫn không quá già so với tuổi 51.

Theo Vietnamnet