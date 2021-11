200 chuyên gia trong ngành bình chọn những ca sĩ và bài hát xuất sắc nhất 2021: BTS áp đảo về số phiếu, Red Velvet và BLACKPINK hoàn toàn 'mất tích'

NHỮNG BÀI HÁT XUẤT SẮC NHẤT 2021

13. [Đồng hạng] NCT 127 - "Sticker", ONF - "Beautiful Beautiful", DAY6 - "Right Through Me", Baek Yerin - "A Walk", Sandeul - "Slightly Tipsy" (mỗi ca khúc nhận được 1 phiếu bầu)

10. [Đồng hạng] TWICE - "Alcohol-Free", Jeon Somi - "DUMB DUMB", MSG Wannabe (M.O.M) - "Foolish Love" (mỗi ca khúc nhận được 3 phiếu bầu)

7. [Đồng hạng] BTS & Coldplay – "My Universe", IU & AKMU – "NAKKA", IU – "Celebrity" (mỗi ca khúc nhận được 6 phiếu bầu)

6. Lee Mujin - "Traffic Light"

Với thành tích nhạc số cao nhất là vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng hàng tuần lẫn hàng tháng của Gaon, "Traffic Light" của Lee Mujin xếp thứ 6 trong cuộc khảo sát với 7 phiếu bầu từ các chuyên gia trong ngành.

5. IU - "LILAC"