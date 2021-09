20 triệu liều vắc xin Pfizer cho trẻ em, đủ dữ liệu tính an toàn sẽ giao cho Việt Nam

Tiếp tục các hoạt động tại New York, Mỹ, ngày 23/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với nguyên thủ, lãnh đạo một số nước, gặp trực tuyến Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ và đến thăm Công ty Pfizer.



Sáng 23/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Công ty Pfizer, một trong những công ty sinh học dược phẩm hàng đầu trên thế giới.



Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng về vai trò tích cực của Pfizer trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là phát triển thành công vắc xin Pfizer-BioNTech, được toàn thế giới công nhận là một “vũ khí” hiệu quả cao để khống chế đại dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Công ty Pfizer. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao Công ty Pfizer đã bàn giao cho Việt Nam hơn 2,8 triệu liều vắc xin theo hợp đồng cung cấp đã ký, kịp thời góp phần quan trọng giúp Việt Nam trong nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh cũng như cam kết đảm bảo kế hoạch cung cấp trong những tháng còn lại của năm nay.



Nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn vắc xin đầy đủ, Chủ tịch nước cho rằng điều này không chỉ có ý nghĩa sống còn đối với sức khoẻ của người dân, mà còn giúp bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam; tránh làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Mỹ.



Chủ tịch nước đề nghị Pfizer quan tâm và thúc đẩy tăng số lượng vắc xin Pfizer cung cấp cho Việt Nam sớm nhất trong tháng 9/2021 và giao hết trong năm 2021 theo hợp đồng 31 triệu liều vắc xin mà hai bên đã ký kết; sớm cụ thể hóa lộ trình để bàn giao sớm nhất vắc xin cho trẻ em từ 12 - 18 tuổi. Chủ tịch nước cũng đề nghị Pfizer sớm hoàn tất thủ tục chấp thuận để các quốc gia khác như Ba Lan có thể nhanh chóng nhượng lại vắc xin Pfizer cho Việt Nam khi Việt Nam đạt được thỏa thuận mua lại vắc xin Pfizer từ các nước này.



Phó Chủ tịch Jonathan Selib cho biết Pfizer luôn có quan hệ hợp tác tốt với Việt Nam, cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho người lớn, đồng thời có 20 triệu liều vắc xin cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.



Ngoài ra, ông Jonathan Selib cũng đã ghi nhận đề nghị hợp tác sản xuất vắc xin và sẽ triển khai nhanh thủ tục để Việt Nam nhận vắc xin của Ba Lan.



Pfizer hoan nghênh việc Mỹ lập Văn phòng CDC khu vực ở Việt Nam vừa qua nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris, thể hiện sự tin tưởng của Mỹ đối với năng lực phòng chống dịch bệnh của Việt Nam và sẽ cùng với Văn phòng này hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong nỗ lực phòng chống các loại dịch bệnh.



Cũng trong sáng ngày 23/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với đại diện của các nước là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.



Trao đổi với đại diện của đoàn Trung Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng ổn định, lành mạnh là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.



Là hai quốc gia láng giềng, Việt Nam và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ để bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển xanh.



Trao đổi với đại diện của đoàn Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Điều này đã được Chủ tịch nước khẳng định tại cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào tuần trước. Và tới đây, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ sớm có các cuộc hội kiến trực tiếp để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga.



Chắc chắn tới đây Việt Nam sẽ nhận được vắc xin do Mỹ viện trợ



Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Mỹ đang là một trong những nước tài trợ vắc xin phòng Covid-19 lớn nhất cho các nước qua Cơ chế COVAX.