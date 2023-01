20 năm nữa, người Trung Quốc không còn đi chúc Tết họ hàng

"Tôi đã mua một chiếc áo phông có dòng chữ 'We are the last generation' trên đó. Tôi không thể đưa một đứa trẻ đến với thế giới này để nó phải chịu đau khổ", Kongkong nói.

Eunice, gia sư tiếng Anh 34 tuổi, cho biết: "Đại dịch mang đến cảm giác bất an mạnh mẽ. Có con không phải là điều tôi đang cân nhắc hiện tại".

“Sinh thêm con sẽ không làm tăng năng suất, cũng không sửa chữa được hệ thống lương hưu. Sinh thêm con càng không làm giảm tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên”, Stuart Gietel-Basten, học giả tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, cho biết.

Thay vào đó, ông đề xuất một giải pháp khả thi hơn. Theo ông Gietel-Basten, Trung Quốc cần tăng nỗ lực cải thiện mạng lưới an sinh xã hội, lương hưu và chăm sóc sức khỏe.

Tuy vậy, Yun Zhou, một nhà xã hội học tại Đại học Michigan (Mỹ), cho biết nhiều phụ nữ thành thị nhận ra một công việc tạo ra thu nhập “đồng nghĩa với sự độc lập, theo đuổi chủ nghĩa cá nhân và xây dựng cuộc sống cho riêng họ”.

Môi trường giáo dục siêu cạnh tranh là một yếu tố khác ngăn cản các gia đình sinh em bé. Năm 2019, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ cho đến năm 18 tuổi ở Trung Quốc là 485.000 NDT vào năm 2019. Con số này cao gấp 6,9 lần GDP bình quân đầu người của nước này, và gấp nhiều lần các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức và Nhật Bản.

Chi phí nuôi dạy trẻ thậm chí còn cao hơn ở các thành phố lớn, lên tới hơn 1 triệu NDT tại Thượng Hải và 969.000 NDT ở Bắc Kinh.