20 kẻ côn đồ cầm kiếm rượt chém người, gây náo loạn đường phố Tam Kỳ

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Huỳnh Đức Linh (SN 1996, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước), Nguyễn Quang Tây, Trần Nguyên Bảo, Nguyễn Văn Lĩnh, Trần Ngọc Anh Quân, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Thành An và Đào Viết Nhật để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm côn đồ bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, giữa Huỳnh Đức Linh và H.V.H. (SN 1995, trú xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) có mâu thuẫn từ trước.