20 cài đặt iPhone bạn nên thay đổi ngay bây giờ

Không giống như Android, người dùng iPhone phải dựa vào ứng dụng Settings để thực hiện hầu hết các thiết lập. Với mỗi lần ra mắt iPhone, Apple tiếp tục đóng gói ứng dụng Settings với nhiều chức năng hơn. Nếu bạn vừa sắm một chiếc iPhone mới hoặc chưa quen với toàn bộ trải nghiệm iOS, hãy xem các cài đặt iPhone sau.

1. Bật toàn màn hình cho cuộc gọi đến

Trước iOS 14, các cuộc gọi đến trên iPhone thường chiếm toàn màn hình. Apple đã thiết kế lại thành một biểu ngữ nhỏ ở trên cùng màn hình. Nếu thích cách cũ hơn, bạn có thể quay lại toàn màn hình như trước đó.

Đi tới Settings > Phone > Incoming Calls và chọn Full Screen. Điện thoại, FaceTime và các ứng dụng khác mà bạn sử dụng để nhận cuộc gọi sẽ sử dụng kiểu hiển thị toàn màn hình.

2. Bật tính năng Optimized Battery Charging (Tối ưu sạc pin)

Khi bật tính năng Optimized Battery Charging, iPhone sẽ học hỏi thói quen sử dụng của bạn và giới hạn mức sạc thiết bị ở mức 80% khi cần thiết. Nó làm tăng tuổi thọ cho pin iPhone của bạn.

Bạn có thể mở menu Settings > Battery của iPhone. Nhấn vào Battery Health và bật chuyển đổi Optimized Battery Charging.

3. Thay đổi giọng nói Siri

Giọng nói của Siri không chỉ giới hạn ở phụ nữ Mỹ. Bạn cũng có thể thay đổi nó thành Úc, Anh, Ấn Độ, Ailen và Nam Phi. Từ menu Settings > Siri > Siri Voice, hãy chọn giọng nói bạn ưa thích và bạn có thể sử dụng giọng nói Siri mới trên iPhone.

4. Tắt tính năng Shared with You (Chia sẻ với bạn)

Sau bản cập nhật iOS 15, bạn sẽ thấy phần Shared with You trong ứng dụng Apple mặc định. Nội dung được chia sẻ trong ứng dụng iMessages có thể tự động xuất hiện trong các ứng dụng đã chọn.

Tính năng Shared with You chỉ được giới hạn với iMessage. Nếu không sử dụng iMessage trên iPhone của mình, bạn có thể muốn tắt Shared with You trong phần Cài đặt.

Điều hướng đến Settings > Messages > Shared with You và tắt hoàn toàn nút chuyển. Bạn cũng có thể tắt Shared with You riêng lẻ cho các ứng dụng như Âm nhạc, Safari, Ảnh và Podcast.

5. Thay đổi vị trí thanh địa chỉ trong Safari

Với iOS 15, Apple đã định vị lại vị trí thanh địa chỉ trong trình duyệt Safari. Nó được đặt ở dưới cùng để có khả năng tiếp cận tốt hơn.

Nếu bạn không thích thay đổi, bạn có thể chuyển vị trí thanh địa chỉ về vị trí trước đó là nằm ở đầu trang. Mở Settings và truy cập Safari. Chọn tùy chọn Single Tab và đặt lại thanh địa chỉ ở trên cùng.