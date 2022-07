20.000 khán giả xem đại nhạc hội và màn trình diễn pháo hoa ở Đà Nẵng

Đại nhạc hội "Take me to the Sun" và màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa thu hút 20.000 khán giả là sự kiện đánh dấu cho mùa hè hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng.

Đêm 9/7, Đại nhạc hội “Take me to the Sun” và màn trình diễn pháo hoa đã mang tới cho thành phố sông Hàn một đêm nghệ thuật sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ cùng âm nhạc đa màu sắc, pháo hoa rực rỡ. Diễn ra tại Quảng trường Vòng quay Mặt trời Sun Wheel - Công viên Châu Á (Asia Park), đại nhạc hội là chương trình nghệ thuật lớn và được trông đợi nhất trong chuỗi “Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Summer Festival 2022”. Từ sân khấu, âm nhạc đến các yếu tố nghệ thuật đều bật lên chủ đề “Sống như ánh Mặt trời”, dẫn dắt khán giả qua từng cung bậc cảm xúc, hướng đến câu chuyện của hy vọng và sự khởi sắc sau những khó khăn của đại dịch. Đại nhạc hội quy tụ nhiều ca sỹ như rapper Karik, OnlyC, Ngũ Cung, Tùng Dương, Thu Minh, Văn Mai Hương, nhóm nhạc Oplus. Đại nhạc hội thu hút hàng chục nghìn khán giả là người dân, du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. Tất cả được "cháy" hết mình trong không khí của lễ hội và nghệ thuật. Du khách nước ngoài tham gia chương trình đại nhạc hội tối 9/7 tại Đà Nẵng. Quảng cáo Sau những chương nghệ thuật ấn tượng của đêm nhạc, khán giả được chiêm ngưỡng màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Sau đại nhạc hội, các đêm Carnival đường phố Sun Fest tiếp tục diễn ra vào mỗi tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Đó tiếp tục là trải nghiệm không thể bỏ qua và là điểm nhấn cho mùa du lịch hè bất tận tại thành phố sông Hàn. XUÂN TIẾN