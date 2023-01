2 xe tải dàn hàng ngang cản đường xe cứu thương

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 chiếc xe tải dàn hàng ngang khiến xe cứu thương không thể vượt lên, mặc cho xe cứu thương đã bật đèn báo khẩn cấp, rú còi.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa sô mọi người bày tỏ sự bức xúc trước hành dộng của 2 tài xế xe tài. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng nên có biện pháp răn đe hành vi nay.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Vietnamnet, anh Quyến - chủ nhân chiếc xe container đi phía sau và quay lại vụ việc cho biết: "Khoảng 14h ngày 06/01, trên Quốc lộ 5 cũ hướng Hải Phòng đi Hà Nội đoạn qua cầu Phú Lương (TP. Hải Dương) có 2 chiếc xe tải chở sắt đang di chuyển song song trên 2 làn đường. Một chiếc xe cứu thương tiến tới và hú còi muốn vượt lên nhưng hai tài xế xe tải không chịu nhường đường.